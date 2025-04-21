Духовный наследник Command & Conquer вышел на неделю раньше

Tempest Rising, вдохновленная классическими стратегиями в духе Command & Conquer, должна была выйти 24 апреля.

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Для покупателей издания Deluxe был предусмотрен бонус — ранний доступ с 17 апреля. Однако что-то пошло не так: в этот день игра случайно стала доступна всем — включая владельцев стандартной версии.

Разработчики из 3D Realms и Slipgate Ironworks решили не отзывать доступ. В официальном сообщении от 19 апреля команда подтвердила: «Сначала мы нашли способ ограничить доступ, но потом решили, что это не имеет смысла. Пусть играют все». Таким образом, релиз состоялся за неделю до официальной даты.

В Tempest Rising игроков ждет классический геймплей в духе RTS-легенд, с постройкой баз, тремя фракциями и поддержкой мультиплеера. Проект получил поддержку русского языка и уже доступен в Steam.

Интересно, что игра была взломана в тот же день, когда стала случайно доступна — 17 апреля.