Опубликован топ самых мощных видеокарт

Издание PCGamesHardware представило свежий рейтинг из 34 самых быстрых видеокарт. В тестировании участвовали популярные модели от NVIDIA и AMD.

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Все карты проверялись в 20 играх при высоких настройках без трассировки лучей в разрешениях от FullHD до 4K. Конфигурация тестового стенда: Ryzen 7 9800X3D, плата ASRock X870E Taichi и 32 ГБ DDR5-6400.

Первое место заняла флагманская RTX 5090. За ней — RTX 4090 и RTX 5080. Лучший из «красных» — Radeon RX 7900 XTX — на четвёртой позиции. Пятой стала RTX 4080 SUPER. Шестое место уверенно заняла новая RTX 5070 Ti, немного опередив Radeon RX 9070 XT.

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В десятке также оказались Radeon RX 7900 XT, RTX 4070 Ti SUPER и простая RX 9070. Полный список включает как свежие флагманы, так и прошлогодние решения, которые до сих пор актуальны на высоких настройках.

Цельный рейтинг со всеми позициями можно найти в материале по ссылке.