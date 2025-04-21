Thunderobot анонсировала игровой ноутбук с RTX 5070 Ti

Китайский бренд Thunderobot представил ноутбук Hunting Blade S 2025 — мощную игровую модель с ценником от 7999 юаней (около $1370 с учетом субсидий). Продажи стартуют 22 апреля.

© Ferra.ru

Новинка оснащена процессором Intel Core i9-13900HX с 24 ядрами и частотой до 5,4 ГГц, а также видеокартой NVIDIA RTX 5070 Ti для ноутбуков с TDP 140 Вт и поддержкой DLSS 4. Заявлена производительность до 8 раз выше традиционного рендеринга.

За охлаждение отвечает переработанная система с внутренним обдувом и общим теплопакетом до 200 Вт. При этом уровень шума не превышает 43 дБ.

© ITHome

Экран — 16-дюймовый BOE-дисплей 2560 × 1600 пикселей на 240 Гц, 100% DCI-P3 и яркостью 500 нит. Поддерживается технология ACR для снижения бликов.

Ноутбук получил 16 ГБ DDR5, SSD на 1 ТБ (PCIe 4.0) с поддержкой RAID и слот для PCIe 5.0, батарею 80 Вт*ч и 140-ваттную быструю зарядку. Корпус выполнен из анодированного металла, логотип зеркальный с RGB-подсветкой.