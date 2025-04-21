Acer начала рекламировать несуществующую видеокарту Radeon

Как сообщает отраслевой портал Videocardz, на официальном сайте Acer была упомянута несуществующая видеокарта под названием Radeon RX 9070 GRE XT NITRO.

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Эта реклама была обнаружена на странице шведского сайта, где маркетологи «по ошибке» использовали индекс «GRE» в названии существующей карты Radeon RX 9070 XT в исполнении NITRO. В описании карты были указаны стандартные характеристики флагманской линейки RDNA 4.

Обозреватели Videocardz предполагают, что эта «ошибка» не случайна, и могла произойти потому, что Acer активно готовится к выпуску более доступной Radeon RX 9070 GRE, а упоминание о ней случайно попало не на ту страницу. Кроме того, присутствие адаптера с индексом «GRE» на шведском сайте говорит о том, что грядущая видеокарта может не быть эксклюзивом для китайского рынка.