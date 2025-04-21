Acer начала рекламировать несуществующую видеокарту Radeon RX 9070 GRE XT NITRO
Как сообщает отраслевой портал Videocardz, на официальном сайте Acer была упомянута несуществующая видеокарта под названием Radeon RX 9070 GRE XT NITRO.
Эта реклама была обнаружена на странице шведского сайта, где маркетологи «по ошибке» использовали индекс «GRE» в названии существующей карты Radeon RX 9070 XT в исполнении NITRO. В описании карты были указаны стандартные характеристики флагманской линейки RDNA 4.
Обозреватели Videocardz предполагают, что эта «ошибка» не случайна, и могла произойти потому, что Acer активно готовится к выпуску более доступной Radeon RX 9070 GRE, а упоминание о ней случайно попало не на ту страницу. Кроме того, присутствие адаптера с индексом «GRE» на шведском сайте говорит о том, что грядущая видеокарта может не быть эксклюзивом для китайского рынка.