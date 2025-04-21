Оригинальная Nintendo Switch будет поддерживать картриджи от Switch 2

Компания Marvelous, разработчик игры Rune Factory: Guardians of Azuma, через раздел вопросов и ответов на своем официальном сайте подтвердила важную деталь, касающуюся следующего поколения консолей Nintendo. Стало известно, что физические носители нового формата, известные как «Nintendo Switch 2 Edition», имеющие объем 64 ГБ и отличительный красный цвет, будут полностью совместимы с текущей моделью Nintendo Switch.

© Nintendo

Согласно опубликованной информации, пользователям любой из двух консолей не потребуется загружать полную версию игры. Достаточно будет вставить соответствующий картридж в устройство, и система автоматически определит и запустит необходимую версию.

Хотя, как и в случае с современными играми, могут потребоваться незначительные обновления или патчи для улучшения производительности или баланса, основное содержимое игры будет полностью записано на самом физическом носителе.

Напомним, ранее сообщалось, что физические издания «Nintendo Switch 2 Edition» позволят запускать игры, вышедшие на оригинальной Nintendo Switch, в более высоком разрешении на будущей консоли. Кроме того, ожидается поддержка контроллеров второго поколения, которые смогут функционировать, в том числе, в режиме эмуляции мыши.

Ранее выяснилось, что в популярной онлайн-игре Fortnite появятся ситхи и джедаи.