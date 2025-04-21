В Fortnite появятся ситхи и джедаи

На фестивале Star Wars Celebration Japan состоялся анонс масштабного сотрудничества между популярной онлайн-игрой Fortnite от Epic Games и франшизой «Звездные войны». Событие, получившее название «Галактическая битва», стартует уже 2 мая и обещает привносить значительные изменения в геймплей и контент игры на протяжении всего месяца. Информация об этом появилась на официальном сайте Star Wars.

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Игроков ждет специальный боевой пропуск, посвященный этой коллаборации, который позволит разблокировать эксклюзивные скины, эмоции и другие предметы, вдохновленные вселенной «Звездных войн».

Одним из самых ожидаемых нововведений станет появление скина ситха Джа-Джа Бинкса, обладающего уникальной способностью — Молнией Силы. Предполагается, что это мощное умение может стать доступным и для других персонажей в игре.

Кроссовер будет разбит на несколько этапов, каждый из которых представлен отдельным мини-ивентом:

– 2 мая — «Имперское завоевание»;

– 8 мая — «Призыв Силы»;

– 22 мая — «Восстание мандалорцев»;

– 29 мая — «Бомбардировка «Звёздного разрушителя»»;

– 7 июня — «Саботаж на «Звезде Смерти»».

В рамках события игроки также получат возможность управлять знаменитыми истребителями X-wing и TIE Fighter, а также посетить знаковые локации из фильмов. Внутриигровой магазин Fortnite пополнится уникальными косметическими предметами в духе «Звездных войн», включая скин мастера-джедая Мейса Винду.

Полные детали кроссовера и особенности каждого мини-ивента будут раскрыты ближе к дате старта 2 мая.

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