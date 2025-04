Игры для Nintendo Switch научились запускать на iPhone

Вышел эмулятор Nintendo Switch под названием MeloNX, который позволяет владельцам iPhone и iPad запускать игры для упомянутой выше приставки на своих устройствах. Информация о MeloNX доступна на официальном сайте проекта.

По сообщению разработчиков, программа уже демонстрирует работоспособность с такими популярными играми, как The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Mario Kart 8 Deluxe и Super Mario 3D World.

Судя по опубликованным геймплейным роликам, не во всех проектах эмулятор демонстрирует высокую производительность. Так, например, на iPad Pro c M4 игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom демонстрирует не более 20 кадров в секунду (FPS). При этом FPS в The Legend of Zelda: Breath of The Wild на планшете с чипом M2 и вовсе падает до 11 FPS с заметными зависаниями. Впрочем, Super Mario 3D World на iPhone 15 Pro c A17 Pro демонстрирует 40-60 FPS, а Mario Kart 8 Deluxe на iPad Pro c M4 большую часть времени выдает 60 FPS.

Проект MeloNX черпает вдохновение из известного десктопного эмулятора Ryujinx, однако был специально оптимизирован для работы на мобильной платформе Apple с учетом ее архитектурных особенностей. Ключевой функцией, обеспечивающей высокую производительность и плавность игрового процесса, является поддержка JIT-компиляции (Just-In-Time).

Следует учесть, что процесс установки и запуска MeloNX требует некоторых дополнительных шагов. Для начала потребуется компьютер и использование утилит для сторонней загрузки приложений (sideloading), таких как Sidestore или AltStore. Кроме того, пользователям необходимо будет самостоятельно активировать функцию JIT-компиляции при помощи сторонних инструментов, например, StikJit.

Разработчики особо подчеркивают важность соблюдения законодательства об авторском праве. Для легального использования эмулятора требуется иметь собственные копии игр и ключи к ним, которые следует получать путем создания ROM-образов непосредственно с физической консоли Nintendo Switch пользователя.

Эмулятор MeloNX доступен для загрузки всем желающим бесплатно.