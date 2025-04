Звезда фильмов Marvel снялась в рекламе Nintendo Switch 2

Компания Nintendo представила проморолик, посвященный ее будущей консоли Switch 2. Главную роль в видео исполнил актер Пол Радд, известный по образу Человека-муравья в киновселенной Marvel. Об этом сообщает издание Gamatsu.

В этом полутораминутном ролике артист воссоздал свой внешний вид из рекламы игровой приставки SNES 1991 года. Теперь уже 56-летний Радд предстает с прежней «рокерской» прической, в черном пальто поверх футболки кораллового цвета, его шею украшает кулон.

Клип демонстрирует, как Радд запускает на новой системе игру Mario Kart World и играет в нее вместе с комиками Джо Ло Трульо, Джорданом Карлосом и девочкой по имени Лиза, которая называет его «дядей Полом». Общение между участниками осуществляется через функцию GameChat с использованием специальной камеры для Switch 2 от производителя.

Отдельно игровая корпорация также опубликовала запись оригинального ролика 1991 года с участием актера и SNES. В той рекламе Радд включал устройство возле кинотеатра, показывая собравшимся классические тайтлы эпохи SNES, такие как The Legend of Zelda: A Link to the Past, F-Zero, Sim City и другие.

Поступление Nintendo Switch 2 в продажу ожидается 5 июня по цене $450 (примерно 37 тыс. руб. по курсу на 20 апреля 2025 года, – «Газета.Ru»).