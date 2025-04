Российская порнозвезда похвасталась навыками в God of War: Ragnarok

Российская порноактриса Eva Elfie сообщила о полном прохождении игры God of War: Ragnarok на консоли PlayStation 5. По ее словам, ей удалось собрать все достижения, что эквивалентно 100% завершению игры. Информация была опубликована в ее личном Telegram-канале.

© Соцсети

Актриса уточнила, что на полное прохождение игры ей потребовалось чуть больше 70 часов. Она также поделилась своими дальнейшими планами, упомянув намерение пройти дополнение Valhalla для God of War: Ragnarok, а также посмотреть новые сезоны популярных сериалов «Черное зеркало» и The Last of Us.

Eva Elfie, известная также под настоящим именем Юлия Романова, является российской порноактрисой, эротической фотомоделью и видеоблогершей. Она родилась в 1997 году в Омске и в 2021 году стала лауреатом премии AVN Awards в номинации «Лучшая новая иностранная старлетка».

Игра God of War: Ragnarök — это проект в жанре action-adventure с элементами hack and slash, разработанный студией Santa Monica Studio и изданный Sony Interactive Entertainment. Она является девятой частью популярной серии God of War и прямым продолжением игры 2018 года. Релиз God of War: Ragnarök состоялся 9 ноября 2022 года на PlayStation 4 и PlayStation 5, а 19 сентября 2024 года игра вышла на платформе Windows.