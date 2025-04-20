В PS5 Pro-версии Indiana Jones разрешение выше, чем в версии XSX

Специалисты издания Digital Foundry провели детальный технический анализ игры Indiana Jones and the Great Circle на консолях PlayStation 5 (PS5) и PlayStation 5 Pro (PS5 Pro), сравнив их производительность и визуальные характеристики с версией для Xbox Series X (XSX). Лучший результат с незначительным отрывом показала версия для PS5 Pro.

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Согласно результатам тестирования, на всех трех платформах игра предлагает единый графический режим, работающий с целевой частотой 60 кадров в секунду (FPS) и использующий трассировку лучей для глобального освещения. Базовое качество текстур, теней и общая детализация игрового мира идентичны на стандартной PS5 и XSX.

Разрешение рендеринга на базовой модели PS5 динамически изменяется в диапазоне от 1200p до 1800p, что соответствует показателям XSX. Эксперты отметили, что в среднем консоль от Microsoft обеспечивает немного более четкое изображение благодаря поддержке аппаратной оптимизации шейдинга Variable Rate Shading (VRS).

Версия Indiana Jones and the Great Circle для PS5 унаследовала от XSX проблему с фильтрацией теней, которая, по замечанию Digital Foundry, пока не устранена разработчиками. При приближении к поверхностям тени на полу и стенах обновляются с заметными рывками, что может отвлекать во время игры. Специалисты назвали это фактически единственной существенной технической недоработкой проекта.

На PS5 Pro игра демонстрирует повышенное разрешение, расширяя диапазон динамического масштабирования до 1440p-2160p. Это обеспечивает более высокую четкость изображения, особенно заметную при отображении мелких деталей, таких как элементы одежды персонажей или текстуры растительности. При этом разработчики из MachineGames не внедрили на PS5 Pro других графических улучшений, касающихся качества теней, текстур, трассировки лучей или объемных эффектов, несмотря на возросшую производительность консоли.

Производительность игры в большинстве игровых сцен стабильно держится на уровне 60 FPS на всех протестированных консолях. Редкие просадки были зафиксированы во время автоматических сохранений и в некоторых катсценах с изменением ракурса камеры. В одной из наиболее требовательных сцен в Ватикане, изобилующей спецэффектами, базовая PS5 может испытывать снижение частоты кадров до 40 fps, тогда как PS5 Pro сохраняет около 50 FPS, а XSX благодаря VRS остается ближе к целевым 60 FPS.

Несмотря на отдельные моменты, эксперты Digital Foundry высоко оценили качество порта Indiana Jones and the Great Circle для PlayStation 5, назвав его великолепным, за исключением упомянутых нюансов с тенями.

Indiana Jones and the Great Circle — это приключенческий экшен от студии MachineGames, созданный в сотрудничестве с Lucasfilm Games и изданный Bethesda Softworks по мотивам известной франшизы. Игра вышла 9 декабря 2024 года на Windows и Xbox Series X/S, а версия для PlayStation 5 стала доступна 17 апреля 2025 года.