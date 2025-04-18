Лучшие перки в Project Zomboid: гайд

Project Zomboid дает достаточно большой простор для кастомизации персонажа, но перед тем, как начинать первое прохождение, лучше понимать, как именно работают механики черт и навыков. Портал PC Gamer рассказал все, что нужно о них знать.

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Как лучше создавать персонажа в Project Zomboid

Новичкам список характеристик и профессий в редакторе персонажа может показаться необъятным, но на практике все не так страшно. Для начала, подумайте, что вы хотите сделать в этом прохождении. Продержаться как можно дольше? Построить долгосрочную базу? Игра будет в одиночном режиме или в кооперативе?

Многие профессии просто дают персонажу набор навыков со скидкой; чуть реже — множители для определенных навыков. Однако часть профессий также дает уникальные бонусы, которые нельзя получить каким-либо другим способом. Например, взломщики умеют взламывать транспорт и обладают сниженным шансом на поломку оконных замков. Профессии также влияют на точку появления игрока на карте и иногда позволяют начать прохождение в определенной одежде — у пожарного, к примеру, есть его верные штаны. Но выбирать профессию не обязательно: игру можно начать и безработным, самому выбрав набор навыков и бонусов.

После этого подумайте, какие навыки могут пригодиться в ситуациях, с которыми вы будете часто сталкиваться. Планируете часто делать вылазки за ресурсами и выходить на разведку? «Ловкий», «Легкий шаг» и «Скрытность» помогут избежать зомби, а «Незаметный» и «Грациозный» пригодятся для маневрирования в толпе мертвецов.

Важно! С каким бы набором навыков вы ни начали игру, «Фитнес» — критически важная инвестиция, т.к. этот навык определяет, как быстро персонаж теряет выносливость. Позже, научившись грамотно контролировать уровень усталости, «Фитнес» будет не так важен, но на первых порах он очень помогает.

Как работают черты и бонусы

Черты в Project Zomboid разделены на позитивные, стоящие очков при создании персонажа, и негативные — они, наоборот, дают дополнительные очки.

Большинство позитивных черт дают ту или иную комбинацию бонусов к навыкам. Некоторые также предлагают уникальные бонусы: например, «Незаметный» снижает вероятность обнаружения игрока зомби, а «Везучий» повышает шансы найти редкий лут.

Некоторые черты можно убрать, другие — нет. Есть черты, ставящие игрока в невыгодное положение, но их можно одолеть в правильных обстоятельствах. Например, черты, связанные с весом, можно нивелировать здоровой диетой, а плохую физическую форму — исправить упражнениями.

От «Клаустрофобии» и «Агорафобии», боязни закрытых и открытых пространств соответственно, нельзя избавиться перманентно, но позже они не будут доставлять много проблем, т.к. ваш персонаж научится более эффективно справляться с паникой.

Лучшие черты

Диетолог

Не самая релевантная, но безумно полезная профессия в условиях зомби-апокалипсиса. С помощью этой черты гораздо проще разобраться, чем лучше питаться, чтобы не набрать лишний вес. Помимо этого, «Диетолог» дает небольшой бонус к радиусу собирательства, что тоже полезно.

Шустрый

«Шустрый» ускоряет перемещение предметов на 50% — это отличный перк для всех, кто обожает вламываться в заброшенные дома и быстро сбегать из них. А после недавнего обновления оно также помогает перелезать через заборы и управляться с огнестрельным оружием.

Турист

Нет ничего хуже, чем случайные царапины, полученные от кустов в процессе побега от зомби. «Турист» защищает от этой неудачи, а также значительно снижает шанс простудиться в плохую погоду. Перк также улучшает результаты собирательства.

Медленный метаболизм

Из-за того, что на добычу и приготовление еды нужно время, на ранних стадиях игры новички рискуют слишком исхудать. Не говоря уже о том, что в долгосрочной перспективе поиски пищи станут лишь сложнее. Поэтому тенденция набирать массу способна помочь персонажу. Негативный перк «Медленный метаболизм» дает два дополнительных очка за не слишком серьезный штраф, и оно того абсолютно стоит.

Слабый иммунитет

Возможно, такая негативная черта звучит как самоубийство, когда на дворе царит зомби-апокалипсис, но не в Project Zomboid. По версии игры «инфекция Нокса», заразившая округ, в любом случае смертельна. Настоящий риск — в простуде. Берите «Слабый иммунитет» и просто постарайтесь избегать плохой погоды, или возьмите его вместе с «Туристом», чтобы нивелировать большую часть штрафов.