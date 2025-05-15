Мышь на Nintendo Switch 2: в каких играх она бы пригодилась?

Пока никто не знает, насколько удобным окажется джойкон-мышь Nintendo Switch 2, однако встроенная поддержка такого режима управления определенно открывает новые возможности. Портал howtogeek.com рассказал, какие старые игры компания может возродить с помощью обновленного контроллера.

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Kid Icarus

Kid Icarus: Uprising по-прежнему остается одним из самых смелых экспериментов Масахиро Сакурая. Легендарный геймдизайнер объединил механики рельсового шутера и боевика от третьего лица, но схема управления была самым противоречивым аспектом игры. Дело в том, что пользователю приходилось держать Nintendo 3DS в одной руке, чтобы стрелять и передвигаться, а второй — управлять стилусом, чтобы целиться и контролировать камеру.

Хотя геймплей в принципе можно приспособить к контроллерной раскладке, функция мыши на Switch 2 больше подходит для эмуляции стилуса. Таким образом, публика сможет получить опыт, близкий к оригинальной игре на Nintendo 3DS, без конструктивных минусов.

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass и Spirit Tracks

Phantom Hourglass и Spirit Tracks на Nintendo DS использовали стилус больше, чем многие другие проекты для консоли; он был нужен почти для всего, от передвижения до боев и решения головоломок. Фанатские патчи приспособили игру для более традиционных схем управления, но опыт все равно нельзя назвать оптимальным. А на Switch 2, опять же, мышь поможет без проблем эмулировать движения стилуса. Не факт, что эти игры получат осовремененный порт, но Nintendo вполне может позаимствовать их идеи для будущих релизов франшизы.

WarioWare

Да, WarioWare не совсем ретро — на Switch вышли две довольно крупные части серии, да и на предыдущих устройствах Nintendo обязательно появлялись игры этой франшизы. Но Touched! и D.I.Y. выходили еще на Nintendo DS — их вполне можно переиздать. Опять же, замена стилуса на джойкон-мышь позволит многим людям впервые приобщиться к отличным играм.

Hotel Dusk

Приключенческий point-and-click цикл от Cing наконец нашел вторую жизнь на Switch с релизом Another Code: Recollection, однако игры серии всегда тяжело было портировать на домашние консоли, не потеряв их очарования. Очевидно, обновленный функционал Switch 2 как нельзя кстати подойдет для такого формата игр — не обязательно только серии Hotel Dusk.

Mario Paint

Поддержка мышей — не такое новое явление для Nintendo, как можно подумать. Mario Paint предлагала специальную периферию для рисования еще во времена SNES. Конечно, компания недолго продолжала экспериментировать, но Mario Paint по-прежнему остается ностальгическим сокровищем фанатов Nintendo.