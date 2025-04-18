Авторы Doom и Call of Duty представили новый трейлер игры Covenant

Студия Legion в рамках трансляции Galaxies Gaming Showcase 2025 показала аудитории свежий трейлер своей грядущей игры Covenant.

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В ролике демонстрируются экспозиционные кадры и геймплейные моменты.

Проект на данном этапе продвигается в основном за счет состава команды разработчиков, которые в свое время успели потрудиться над Doom, Call of Duty, Battlefield, Apex Legends, Halo и Destiny.

Жанрово продукт определяется как шутер с souls-элементами - сами авторы называют его FPS Soulslike.

Релиз запланирован на ПК в Steam. Сроки выхода не обозначены.