В Assassin's Creed Origins и Odyssey сыграли по 40 млн человек

Компания Ubisoft поделилась успехами Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey — первых двух частей в мифологической трилогии. По данным издательства, в обе игры серии сыграли более 40 млн человек.

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При этом в компании не стали делиться данными об аудитории Assassin's Creed Valhalla — самой популярной игры в серии. В Ubisoft ранее отмечали, что «Вальгалла» остаётся вершиной серии с точки зрения вовлечения геймеров и выручки.

20 марта состоялся релиз Assassin's Creed Shadows — последней на данный момент игры в серии. Аудитория экшена превысила 3 млн геймеров за неделю после релиза, актуальных данных о проекте в Ubisoft не сообщили.