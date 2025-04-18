Покупатель RTX 4090 выпаял из нее ключевые чипы и вернул продавцу

Рынок подержанных видеокарт вновь доказал свою репутацию “рабочей зоны” для мошенников. Пользователь Reddit под ником piscian19 рассказал, как продал свою NVIDIA RTX 4090 через eBay аккаунту с 30,000 положительных отзывов. Однако покупатель инициировал возврат в тот же день, заявив, что карта «не выдаёт видео», несмотря на её «идеальное» состояние.

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Когда продавец получил возвращённую RTX 4090, он обнаружил, что графический процессор (GPU) и чипы видеопамяти (VRAM) были удалены, осталась лишь пустая плату. Мошенник, вероятно, заменил ключевые компоненты, чтобы продать их отдельно, возможно, в Китае, где переупакованные карты с увеличенной памятью востребованы для задач ИИ. Комментаторы на Reddit предположили, что аккаунт покупателя мог быть взломан.

Ситуация осложняет доверие к вторичному рынку GPU, где спрос на RTX 4090 остаётся высоким из-за дефицита новых карт. К счастью, eBay вернул продавцу деньги, но случай подчёркивает риски онлайн-торговли.