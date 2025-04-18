Покупатель RTX 4090 выпаял из неё ключевые чипы и вернул продавцу пустую плату

Ferra.ru

Рынок подержанных видеокарт вновь доказал свою репутацию “рабочей зоны” для мошенников. Пользователь Reddit под ником piscian19 рассказал, как продал свою NVIDIA RTX 4090 через eBay аккаунту с 30,000 положительных отзывов. Однако покупатель инициировал возврат в тот же день, заявив, что карта «не выдаёт видео», несмотря на её «идеальное» состояние.

Покупатель RTX 4090 выпаял из нее ключевые чипы и вернул продавцу
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Когда продавец получил возвращённую RTX 4090, он обнаружил, что графический процессор (GPU) и чипы видеопамяти (VRAM) были удалены, осталась лишь пустая плату. Мошенник, вероятно, заменил ключевые компоненты, чтобы продать их отдельно, возможно, в Китае, где переупакованные карты с увеличенной памятью востребованы для задач ИИ. Комментаторы на Reddit предположили, что аккаунт покупателя мог быть взломан.

Ситуация осложняет доверие к вторичному рынку GPU, где спрос на RTX 4090 остаётся высоким из-за дефицита новых карт. К счастью, eBay вернул продавцу деньги, но случай подчёркивает риски онлайн-торговли.

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