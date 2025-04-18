Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, апрель 2025

Ближе к лету игровая индустрия, по традиции, немного замедляется — поток интересных релизов вскоре совсем пересохнет. Но как минимум в конце апреля и в мае геймеров ждут несколько крайне ожидаемых премьер. Пока вы прикидываете, как найти на все свободное время, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store раздают Botanicula: очаровательное point-and-click приключение от Amanita Design — признанных мастеров жанра. Маленьким букашкам предстоит спасти последнее семя своего родного дерева, зараженного паразитами — и попутно решить множество головоломок. Игру можно бесплатно забрать до 24 апреля.

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Лучшая игра для любителей донера — и всех, кто когда-нибудь хотел попробовать себя в ремесле скручивания донер-кебаба. В Wrap House Simulator игроку предстоит не только готовить для клиентов, но и заботиться об ингредиентах, а также постоянно улучшать собственное кафе. Причем играть можно не только в одиночку, но и в кооперативном режиме.

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Пост-апокалиптический хоррор, посвященный паранойе и изоляции. В Spider Land днем протагонист общается по электронной почте с немногими уцелевшими выжившими, которые пережидают опасность в убежищах, а по ночам — выбирается за припасами.

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Hexed Time — point-and-click приключение о юной ведьме, которой предстоит обмануть судьбу. Получив видение, что одному из ее близких угрожает опасность, главная героиня погружает родную деревню во временную петлю, чтобы найти способ спасти любимого человека… Как раз в момент, когда в деревню прибыла инквизиция. Поэтому ей нужно не только понять, как изменить роковую судьбу, но и скрыться от подозрений инквизиторов.