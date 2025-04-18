Вышел релизный трейлер Mandragora: Whispers of the Witch Tree

Венгерская студия Primal Game выпустила свою игру Mandragora: Whispers of the Witch Tree на всех актуальных платформах.

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По этому поводу разработчики опубликовали релизный трейлер.

Авторы компании, основанной в Будапеште, называют свою работу сайд-скроллером в жанре ролевого экшена в 2,5D со множеством элементов метроидвании и soulslike.

Пользовательский рейтинг новинки в Steam на момент написания данной заметки составляет 72% на основе 252 отзывов.

Цена Mandragora: Whispers of the Witch Tree в российском сегменте онлайн-магазина Valve составляет 1799 руб.