16K и AR/VR, или в чем разница между HDMI 2.2 и 2.1

На выставке CES 2025 HDMI Forum объявил о выпуске стандарта HDMI 2.2, который обещает прорыв в передаче аудио и видео. Теперь его ключевые отличия от версии 2.1 разобрали профильные СМИ.

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Новый стандарт удваивает пропускную способность HDMI 2.1, достигая 96 Гбит/с, что позволяет поддерживать 16K-видео без сжатия или 4K с частотой 240 Гц. С применением технологии сжатия (DSC) возможны даже 4K при 480 Гц или 8K свыше 120 Гц. Это делает HDMI 2.2 идеальным для будущих устройств дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), где требуются высокие разрешения и частоты обновления.

Ключевая особенность — поддержка Latency Indication Protocol (LIP), который синхронизирует аудио и видео, особенно в системах с внешними аудиоустройствами. Для использования HDMI 2.2 понадобятся новые сертифицированные кабели Ultra96, выпуск которых ожидается к концу 2025 года. Однако устройства с поддержкой стандарта могут появиться только в 2026 году или позже, учитывая, что HDMI 2.1, представленный в 2017 году, стал широко применяться лишь к 2020–2021 годам.

Пока потребность в HDMI 2.2 ограничена: современные 4K-телевизоры и консоли, такие как PS5, полностью справляются с HDMI 2.1. Тем не менее, стандарт открывает перспективы для коммерческих приложений, включая медицинскую визуализацию и производство контента. HDMI 2.2 опережает DisplayPort 2.1 и USB4 (80 Гбит/с), но уступает китайскому GPMI.