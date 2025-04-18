Опубликован новый трейлер боевика SPINE от российских разработчиков

Основанная в России студия Nekki раскрыла подробности своего будущего боевика SPINE. Об этом сообщает портал DTF.

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Разработчики опубликовали новый геймплейный трейлер, который подчеркивает ключевые особенности боевой системы и демонстрирует уникальные элементы игры. Более того, разработчики подтвердили, что SPINE будет доступна на консоли Nintendo Switch 2.

Игровой процесс основывается на механике freeflow, где главная героиня, Редлайн, демонстрирует высокую мобильность и тактические возможности. Она мастерски взаимодействует с противниками, выполняя парирование, разоружение и динамичные комбинации из ударов с использованием окружающих предметов.

В дополнение к стандартным режимам будет представлен хардкорный вариант игры, где персонаж носит солнцезащитные очки. Как заявляют разработчики, сохранить их целостность можно лишь при прохождении игры без получения урона.

Игра SPINE будет выпущена для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Конкретная дата выхода пока не объявлена. Проект уже имеет страницу в Steam, где игру можно добавить в список желаемого.

Ранее сообщалось, что Epic Games Store бесплатно и навсегда отдает игру на ПК и Android.