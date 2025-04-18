Switch 2, PS5 и прочие консоли не освободились от тарифов Трампа

Смартфоны и ноутбуки освободили от новых пошлин США на китайскую электронику, но игровым приставкам не повезло.

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По данным Nikkei, консоли по-прежнему попадают под 145% тариф, введённый администрацией Трампа. Это касается и Nintendo Switch 2, большую часть которых производят в Китае.

Хотя Nintendo частично перенесла сборку вьетнамские заводы, этого недостаточно для обхода пошлины. Sony тоже зависит от китайского производства — особенно в случае с PlayStation 5.

В ответ Nintendo приостановила старт предзаказов Switch 2 в США и Канаде. Ранее их планировали открыть 9 апреля. Когда начнутся заказы — неизвестно.

Консоль изначально оценили в $499, но теперь компания может пересмотреть цену — пошлины серьёзно увеличивают себестоимость поставок. Это также может повлиять на поставки в другие регионы, зависящие от производства в Китае.