Новые игровые мониторы Thunderobot с 165 и 360 Гц уже можно купить в РФ

М.Видео-Эльдорадо начала продажи новых геймерских мониторов Thunderobot: компактного Zero Q360 Epic и крупноформатного Zero UW165 Epic.

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Оба дисплея оснащены QD-OLED-матрицами с глубоким черным цветом и точной цветопередачей — 100% sRGB и 99% DCI-P3, что делает их подходящими не только для игр, но и для работы с графикой.

Zero Q360 Epic — 26,5-дюймовый монитор с разрешением QuadHD и частотой обновления 360 Гц. Он предлагает время отклика 0,03 мс (GtG), поддержку Adaptive Sync, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C с зарядкой и функцию KVM для управления двумя устройствами с одной клавиатуры и мыши. Цена — 84 990 рублей.

Zero UW165 Epic — 31,5-дюймовый 4K-монитор с частотой 165 Гц, HDR, пиковой яркостью до 1000 нит и поддержкой режимов PIP/PBP. Оснащен теми же портами, антибликовым покрытием и защитой зрения. Стоит 119 990 рублей.