ZALMAN представила корпус со встроенным 15,6-дюймовым дисплеем

Компания ZALMAN выпустила уникальный корпус Z10 DS, в который встроен полноценный 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 1080p.

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Панель можно снять и использовать как обычный внешний монитор, подключив через mini-HDMI и USB-C. После подключения, система распознает экран как второй монитор — на нём можно выводить любую информацию без ограничений.

Если дисплей снять, корпус превращается в стандартный midi-tower с поддержкой полноразмерных видеокарт и мощных кулеров. В комплекте — три 120-мм вентилятора, один из них с подсветкой.

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Предусмотрены пылевые фильтры и возможность вертикальной установки видеокарты (крепление и райзер докупаются отдельно). Корпус уже доступен в Европе по цене около €220.