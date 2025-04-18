NVIDIA выпустила «технодемку будущего» Zorah

Компания NVIDIA выложила в открытый доступ свою технодемку Zorah на движке Unreal Engine 5 — с ней можно опробовать нейросетевую отрисовку, которую в NVIDIA называют будущим графики.

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Zorah демонстрирует возможности RTX Neural Rendering: трассировку пути в реальном времени, нейросетевую компрессию текстур и кэширование освещения. Всё это — часть нового направления в DirectX, анонсированного на GDC 2025.

Например, нейросжатие позволяет уменьшить использование VRAM в 7 раз без потери качества, а Neural Radiance Cache — восстанавливать глобальное освещение даже при минимальных вычислениях.

© Wccftech

© Wccftech

Но есть нюанс: даже топовая RTX 5090 в демке периодически захлебывается. Производительность нестабильна, что лишь подчёркивает, насколько требовательны будущие технологии.