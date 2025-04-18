NVIDIA выпустила «технодемку будущего» Zorah, которую даже RTX 5090 запустила с тормозами
Компания NVIDIA выложила в открытый доступ свою технодемку Zorah на движке Unreal Engine 5 — с ней можно опробовать нейросетевую отрисовку, которую в NVIDIA называют будущим графики.
Zorah демонстрирует возможности RTX Neural Rendering: трассировку пути в реальном времени, нейросетевую компрессию текстур и кэширование освещения. Всё это — часть нового направления в DirectX, анонсированного на GDC 2025.
Например, нейросжатие позволяет уменьшить использование VRAM в 7 раз без потери качества, а Neural Radiance Cache — восстанавливать глобальное освещение даже при минимальных вычислениях.
Но есть нюанс: даже топовая RTX 5090 в демке периодически захлебывается. Производительность нестабильна, что лишь подчёркивает, насколько требовательны будущие технологии.