Xiaomi готовит к запуску игровой монитор Redmi G Pro 27U, который появится в Китае 24 апреля. Хотя цена пока не объявлена, полные спецификации уже раскрыты.

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Монитор оснащён 27-дюймовым 4K-экраном (3840×2160) с частотой обновления 160 Гц, которая может достигать 320 Гц. Технология Mini LED с 1152 зонами затемнения обеспечивает яркость до 1600 нит и глубокий контраст. Квантовые точки (QD) расширяют цветовой охват до 100% sRGB, 99% DCI-P3 и 99% Adobe RGB, а точность цветопередачи ΔE<1 делает монитор пригодным для профессиональной работы с графикой.

Эргономичная подставка позволяет регулировать угол наклона и поворот, а поддержка VESA-крепления упрощает настенную установку. Размеры монитора составляют 613,3×521,2×227,3 мм с подставкой, вес — 6,8 кг. Redmi предлагает трёхлетнюю гарантию и 7-дневный возврат без вопросов. Ожидается, что на презентации также представят смартфон Redmi Turbo 4 Pro.