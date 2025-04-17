Как кастомизировать костюмы в Marvel Rivals: гайд

С началом нового сезона в Marvel Rivals наконец появилась возможность настраивать костюмы героев. Она не такая продвинутая и детальная, как надеялись некоторые игроки, но разработчики уже заявили, что намерены работать над системой дальше. Портал PC Gamer рассказал, как работает кастомизация скинов.

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Для того, чтобы кастомизировать скин, нужно найти подходящий костюм в галерее героев или магазине, после чего нажать на новую кнопку кастомизации над кнопкой покупки или экипировки. После этого вам нужно будет выбрать альтернативную цветовую палитру, приобрести ее за новую премиальную валюту (нестабильные молекулы) и экипировать цвета.

Палитра по умолчанию открывается при покупке любого скина с возможностью кастомизации, а вот дополнительные цвета нужно покупать отдельно. Между палитрами можно переключаться в любой момент в меню кастомизации.

Нюанс в том, что на данный момент лишь ограниченное количество скинов позволяют менять цветовую палитру. Из-за этого опцию вообще можно пропустить, т.к. она просто недоступна большей части ростера героев.

Пока что костюмы с альтернативными палитрами есть у следующих героев.

Мэджик

Луна Сноу

Псайлок

Зимний Солдат

Примечательно, что замена цветовой палитры изменит внешность героя не только в игре, но и в MVP анимации и эмоутах.