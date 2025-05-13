Не обязательно стрелять: 7 игр, где можно быть добрым

Многие игры не заставляют игрока прибегать к насилию при каждой возможности. Напротив, разработчики нередко поощряют мирные способы решения проблем и награждают игроков за креативность. Портал howtogeek.com рассказал об играх, которые позволяют никого не убивать.

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Серия Thief

Thief знаменита не только хардкорным геймплеем, делающим акцент на скрытность — серия также предоставляет много способов проходить уровни, никого не убивая. Каждая игра франшизы мотивирует не просто избегать насилия, но думать наперед, внимательно изучать окружение и использовать его. Да и гаджеты мастера-вора не предназначены для убийств: они нужны для преодоления препятствий, отвлечения и трюков.

Spore

Spore — уникальный случай, потому что игра позволяет пройти кампанию целиком, не участвуя в каких-либо сражениях. Игрок может привести свой вид к процветанию мирным путем, фокусируясь на кооперации, дипломатии и хитрости. На стадии животных вид игрока может быть плотоядным, на стадии цивилизации — дипломатичным, решающим конфликты с помощью танца и очарования.

The Outer Worlds

The Outer Worlds была не самой высокобюджетной RPG на момент релиза, но это не помешало разработчикам позаботиться о сценарии прохождения без насилия. Из каждой ситуации можно выйти мирным способом: так, финального босса вообще можно пропустить, если игрок принял определенные решения. И не важно, какую сторону он занял в центральном сюжетном конфликте.

Cyberpunk 2077

Хотя мир Cyberpunk 2077 жесток, разработчики предоставляют игроку много способов закончить игру, никого не убивая. Конечно, сюжет не разрабатывали специально для пацифистов, но это не меняет того факта, что игрок вполне может обходиться без летальной силы. Многие виды оружия можно снабдить модами, которые позволяют вырубать противников пулями, не убивая их. Не говоря уже о дробящем оружии, кулаках и хакинге.

Fallout

Франшиза Fallout знаменита глубиной своих ролевых систем, благодаря которым прохождение сюжета в режиме пацифиста не только возможно, но и воспринимается совсем по-иному. Особенно если говорить об играх, разработанных Black Isle и Obsidian: то есть, Fallout 1, 2 и New Vegas. В них много внимания уделено диалогам и проверкам навыков, которые дают игрокам возможность избежать насилия с помощью красноречия или хитрости. А в New Vegas даже финального босса можно уговорить сдаться.

Dishonored

Дилогая Dishonored, особенно вторая часть, отлично подходят к пацифистскому прохождению. Если ограниченные системы оригинальной игры позволяли лишь снизить жертвы, то во второй, благодаря улучшениям механик, проходить игру мирным путем стало проще. Не обязательно полагаться на бои: у Корво и Эмили много способностей для того, чтобы прокрасться мимо врагов, отвлечь их или оглушить. Да и уровни приспособлены для вариативных стилей игры — на каждом найдется много обходных троп и спрятанных закоулков.

Undertale

Наконец, Undertale — идеальный пример игры, разработанной вокруг идеи мирного прохождения. Механики мотивируют игрока воздерживаться от насилия, позиционируя каждое «столкновение» с противником как головоломку, которую можно решить правильной репликой или аккуратной стратегией. Там, где другие RPG заставляют игрока сражаться, Undertale позволяет пощадить каждого врага. Более того, мирное прохождение — это полноценная сюжетная ветка, которая совсем не похожа на то, что ждет более кровожадных игроков.