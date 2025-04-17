Российского киберспортсмена выкупили за рекордную сумму

Уроженец Московской области 19-летний Илья Осипов, который играет в Counter Strike под никнеймом m0NESY, стал участником команды Team Falcons из Саудовской Аравии. Официально о сумме трансфера не сообщается, но по данным инсайдеров, за Осипова отдали от 2 до 2,5 млн долларов. Это самый дорогой трансфер в истории отрасли.

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Профессиональная карьера Ильи Осипова началась в 20 году, когда ему было всего 14 лет. Сейчас он шестикратный чемпион турниров по Counter Strike, где его четыре раза признавали «Самым ценным игроком». За свою профессиональную карьеру m0NESY заработал более 3 млн долларов призовых.

Предыдущий рекорд по стоимости трансфера также за российским игроком: тогда за него заплатили в районе 2 млн долларов. Комментирует создатель Winspirit Иван Самарин, который занимается разработкой методов тренировок для киберспортсменов на базе различных дисциплин:

— Говорим, наверное, не о рядовом игроке, поэтому говорить, что это рядовые цифры, не приходится. В этом плане киберспорт еще не догнал спорт, но догонит и перегонит. Рынок растет.

— Предыдущий рекорд тоже был поставлен российским игроком. Можно сказать, что российские игроки в чем-то доминируют, или все-таки нельзя?

— Да, 100%. СНГ, российский регион всегда очень хорошо себя чувствовал. Почему? Если бы у кого-то был ответ на этот вопрос, мы бы могли прям делать крутых киберспортсменов. А так просто сталкиваемся с таким фактом. Нельзя сказать, что они всех всегда побеждают, но да, статистически русскоговорящие игроки очень сильны. У нас, например, очень сильно развито клубное движение, компьютерные клубы, на базе которых все это дело растет. Это достаточно старые времена, это мое детство, 1990-2000-е годы

— То есть оттуда ноги еще растут?

— Конечно. Таких компьютерных клубов, как в СНГ-регионе, и сообщества, которое бы так в этих клубах участвовало именно в те периоды, нет в других регионах. И это серьезное отличие. Игроков русских много, а те организации, которые внутри России сейчас растут, пока слабы, потому что очень много было инфраструктурных проектов на Украине, но финансировались из России.

Дебют Ильи Осипова за команду саудитов состоится на турнире в Мельбурне, в Австралии, который пройдет с 21 по 27 апреля.