Рассчитаны наиболее вероятные сроки выхода Grand Theft Auto VI

Журналисты издания MySmartPrice рассчитали наиболее вероятные сроки выхода игры Grand Theft Auto VI. Об этом сообщается в заметке на сайте медиа.

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Авторы напомнили, что в 2025 году издатель Take-Two Interactive должен выпустить Mafia: The Old Country, Borderlands 4, NBA 2K26 и GTA VI. Отмечается, что Borderlands 4 появится 23 сентября, а NBA 2K26 станет доступной для скачивания ранее в этом же месяце.

Сроки выхода Mafia: The Old Country не обозначены, но источники называют точную дату 8 августа 2025 года. Исходя из этих данных авторы MySmartPrice предположили, что GTA VI с высокой долей вероятности выйдет в октябре или ноябре. В качестве официального релизного окна новой игры GTA обозначена осень, без указания месяца.

В качестве аргумента этого предположения журналисты заметили, что Take-Two не будет выпускать несколько крупных игр на одной неделе или в одном месяце. В противном случае внимание медиа и геймеров будет «размыто» между тайтлами.

«Издателю важно стратегически позиционировать свои основные релизы, чтобы избежать каннибализации продаж или разделения внимания СМИ», — подчеркнули специалисты.

Также они считают, что если GTA VI выйдет в ноябре, то это будет способствовать хорошим рождественским продажам игры. Кроме того, стратегически правильно выпускать продукт за считанные месяцы до церемонии The Game Awards — главной игровой премии в индустрии.

В конце марта глава Take-Two Штраус Зельник объяснил, почему издатель и разработчик GTA VI не выпускают новых материалов по игре. Он рассказал, что дату выхода тайтла хранят в строжайшем секрете, и маркетинговые материалы появятся ближе к релизному окну.