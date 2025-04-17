В Discord начнут пускать только по паспорту

Взрослый контент только по паспорту. Приложение для голосового общения Discord решило поэкспериментировать с проверкой возраста пользователей. Руководство сервиса начало ограничивать доступ к контенту, отмеченному как вредный или предназначенный для взрослой аудитории.

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Чтобы получить доступ к запретному контенту, вам придется подтвердить свой возраст, загрузив фото паспорта или позволив просканировать свое лицо через видеокамеру.

Если в процессе проверки выяснится, что ваш возраст ниже требуемого, то система автоматически вас забанит. Для разбана придется подать апелляцию.

В настоящее время эта система тестируется в Великобритании и Австралии, причем не только на ПК, но и на Xbox и PlayStation 5. В Discord не сообщили, сколько времени продлятся тесты и будут ли подобные ограничения распространяться на другие страны.

В России Discord официально заблокирован.