"Яндекс" завершил сделку по покупке платформы для облачного гейминга

Яндекс завершил сделку по приобретению прав на специальную версию облачной платформы, разработанную совместно с IT-компанией ITKey и стартапом Drova. Эта версия используется в рамках проекта Плюс Гейминг — развлекательного сервиса Яндекса, ориентированного на облачный гейминг.

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Согласно условиям соглашения, Яндекс получил права на использование, развитие и адаптацию этой версии платформы для своих игровых проектов. При этом базовая версия продукта остается в распоряжении ITKey и Drova, которые продолжат работать с клиентами как в России, так и за ее пределами.

Drova занимается разработкой решений для облачной обработки данных, а также инструментов для оптимизации видеопотоков и управления вычислительными ресурсами. Эти технологии особенно актуальны для игровых стриминговых сервисов.