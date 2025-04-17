В бесплатную головоломку Cipheur добавили цитаты из советских фильмов

Головоломка для любителей советского кинематографа. 12 марта студия Error 300 выпустила в Steam бесплатную криптографическую головоломку Cipheur, в которой вам предстоит расшифровывать различные известные цитаты. А сегодня для игры вышло сразу три дополнения, посвященных советским фильмам, а также мультфильмам.

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Скриншот из дополнения, посвященного советским кинофильмам В каждом из DLC вам предстоит расшифровать 100 знаменитых цитат. Дополнение про мультфильмы, а также первый «киношный» аддон доступны бесплатно ( здесь и здесь ). А за расширение с еще одной сотней цитат из советских кинофильмов придется заплатить 37 рублей.

Скриншот из дополнения, посвященного советским мультфильмам Скачать саму Cipheur можно бесплатно на официальной странице в Steam. У игры очень мало отзывов, зато 83% из них положительные. В комментариях геймеры хвалят за простоту, доступность и возможность немного пошевелить мозгами.