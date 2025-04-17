Ноутбук с RTX 5090 и 256 ГБ ОЗУ оценили в 500 тысяч рублей

Немецкая компания Schenker выпустила ноутбук Key 18 Pro, который получил высокопроизводительное «железо» и большой объем оперативной памяти. Об этом сообщает портал NotebookCheck.

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Новинка предлагает 18-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560x1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц или 3840x2400 с частотой 200 Гц в зависимости от модели. Заявленная яркость составляет 500 нит, а охват цветового пространства DCI-P3 — 100%.

За производительность Schenker Key 18 Pro отвечает 24-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 275HX, дополненный вплоть до 256 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителями до 32 ТБ. Флагманская модификация оснащается видеокартой Nvidia GeForce RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти и лимитом энергопотребления до 175 Вт.

Среди прочих особенностей ноутбука отмечается наличие клавиатуры с RGB-подсветкой, пяти динамиков, двух портов Ethernet, Thunderbolt 5, USB Type-A и HDMI 2.1.

Ноутбук предлагается по цене от €3198 до €5378 (от 298 до 502 тыс. руб.).

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