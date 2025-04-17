Как узнать сколько денег вы потратили в Steam за все время

Геймеры с Reddit вспомнили о скрытой странице в Steam, где можно узнать общую сумму трат за всё время.

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Делается это за пару кликов: Помощь → Поддержка Steam → Моя учётная запись → Данные, связанные с вашей учётной записью Steam → Использованные внешние средства. В строке TotalSpend отобразится итоговая сумма в долларах — даже если вы платили в рублях:

Некоторые комментаторы узнали, что слили в библиотеку десятки тысяч долларов. Но в среднем траты пользователей варьируются от пары сотен до нескольких тысяч. Вспомнили и традиционные скидочные ловушки: мол, «игра стоила всего $1, а в итоге набежало на пару ипотек».

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Так что если готовы узнать правду — загляните в свой аккаунт. Там может ждать неприятный сюрприз.