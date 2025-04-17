У GIGABYTE появилась компактная версия RTX 5060 Ti

GIGABYTE готовит необычную версию видеокарты RTX 5060 Ti Eagle с самым коротким PCB среди всех RTX-моделей.

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Инженеры обрезали плату ровно по границе разъема PCI-E и оставили только восемь линий подключения вместо привычных шестнадцати. На производительность это не влияет — RTX 5060 Ti физически не использует больше восьми линий.

Освободившееся пространство позволило сделать огромный вырез в задней части карты для сквозного обдува — воздух от правого вентилятора теперь проходит прямо сквозь радиатор и выходит через заднюю панель. Для традиционных плат с длинным PCB такой дизайн невозможен.

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Новый форм-фактор может вернуть в линейку GIGABYTE ультракомпактные версии с одним вентилятором. Также на базе такого дизайна можно будет выпускать водоблоки, полностью перекрывающие плату — как у Founders Edition от NVIDIA.

RTX 5060 Ti уже доступна в версиях на 8 и 16 ГБ, заменяя прошлую RTX 4060 Ti и стартуя от $379.