Microsoft начал тестирование игрового ИИ-ассистента Copilot для Xbox

Microsoft начала внутреннее тестирование игровой версии своего ИИ-помощника Copilot for Gaming. Пока что функция доступна только сотрудникам компании и встроена в мобильное приложение Xbox. Эта ранняя версия позволяет взаимодействовать с игровым аккаунтом и выполнять базовые задачи.

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Планируется, что Copilot for Gaming станет универсальным помощником на разных устройствах — от консолей Xbox до ПК. Он сможет рекомендовать игры, запускать их, подсказывать, как пройти сложные уровни, и следить за достижениями пользователя. Уже сейчас тестируемая версия позволяет просматривать недавние достижения, получать советы по прохождению и скачивать игры прямо на консоль.

Взаимодействовать с Copilot можно голосом или через текстовые команды. Пользователям доступны разные стили общения — от спокойного до бодрого. Также разрабатываются анимированные персонажи-помощники, но пока они отсутствуют в приложении.

Microsoft работает и над расширенными возможностями — например, функцией Copilot Vision. Она позволит ИИ видеть происходящее на экране во время игры на ПК и давать рекомендации в реальном времени. Если идея будет реализована, помощник сможет подсказывать, как играть в такие игры, как Overwatch 2 или Minecraft.