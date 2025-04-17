Remedy переведут свою новую игру на русский язык

Remedy Entertainment подтвердила, что кооперативный шутер FBC: Firebreak будет переведен на 14 языков, включая русский.

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Озвучка останется только английской, но субтитры и интерфейс локализуют полностью. Это особенно важно для российской аудитории, учитывая популярность прошлых игр студии — Max Payne, Alan Wake и Control.

Firebreak — спин-офф Control, в котором игроки выступят в роли бойцов Федерального Бюро Контроля и будут защищать Старейший дом от потусторонних угроз. Игра сфокусирована на кооперативе и тактических сражениях, но останется в рамках привычного лора.

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Релиз состоится в 2025 году на ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5 и 5 Pro. С первого дня FBC: Firebreak появится в подписке Game Pass, что сделает игру доступной широкой аудитории.

Несмотря на отсутствие русской озвучки, факт локализации — редкость для западных ААА-проектов в 2025 году, и это может сыграть на руку Firebreak в СНГ-регионе