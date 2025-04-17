AMD выпустит «народную» видеокарту Radeon RX 9060 XT уже в мае

AMD выпустит доступную видеокарту Radeon RX 9060 XT уже в мае — по слухам, она станет новой «народной» моделью в линейке.

© Ferra.ru

По данным с форума Chiphell, видеокарта выйдет в двух вариантах: с 8 и 16 ГБ памяти. В Китае их оценили в 3100 и 3500 юаней соответственно — это примерно $420 и $475. Но в США цены могут быть ниже.

RX 9060 XT построена на чипе Navi 44, получит 32 вычислительных блока и 2048 потоковых процессоров. Подсистема памяти — 128 бит, с пропускной способностью 20 Гбит/с.

Частоты — 2620 МГц в обычном режиме и до 3230 МГц в бусте. Для стабильной работы потребуется блок питания на 500 Вт.

На фоне дефицита карт в среднем сегменте, RX 9060 XT может стать выгодной альтернативой RTX 4060 Ti и RX 7700 XT, особенно при конкурентной цене.