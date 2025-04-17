Мощность нового ARM-чипа Snapdragon для ПК вырастет

Следующее поколение ARM-чипов Snapdragon для ПК обещает прирост производительности до 22% — об этом сообщил китайский блогер Focused Digital со ссылкой на источники в цепочке поставок.

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По его данным, второй Snapdragon X на базе ядер Oryon будет работать на частоте до 4,4 ГГц, тогда как текущая линейка ограничена 4,3 ГГц.

Речь идет о модели SC8480XP, которая заменит представленные в 2024 году чипы Snapdragon X Elite. Qualcomm якобы уже тестирует новинку, но точные характеристики пока не раскрыты. Неизвестно даже, будет ли использоваться тот же 4-нм техпроцесс TSMC или более продвинутый.

Утверждается, что рост производительности достигается за счет увеличения тактовой частоты, хотя не исключены и архитектурные улучшения. Но если новинка выйдет лишь в 2026 году, как намекает утекшая дорожная карта Dell, прироста в 22% может оказаться недостаточно для конкуренции с другими чипами того времени.