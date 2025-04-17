Xbox позволит покупать игры прямо в мобильном приложении

Xbox скоро позволит покупать игры и дополнения, а также оформлять подписку Game Pass прямо в мобильном приложении. Однако есть нюанс: функция Remote Play, позволяющая играть удаленно, исчезнет из приложения. Обновление уже тестируется на iOS и Android для бета-тестеров, а для всех пользователей оно появится в ближайшее время.

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Однако вместе с новым функционалом компания убирает возможность удаленного воспроизведения игр через приложение. Теперь, чтобы воспользоваться этой функцией, потребуется открыть Xbox через мобильный браузер. Кроме того, удаленный доступ к играм станет доступен и на некоторых устройствах.

Планы по запуску внутриигровых покупок в приложении Xbox обсуждались еще в октябре, вскоре после решения суда, обязавшего Google открыть Android для сторонних магазинов приложений.

После запуска обновления на страницах игр появится кнопка «Купить», если у пользователя уже сохранен способ оплаты. Можно будет оформить предзаказ, настроить автоматическую установку на консоли, а также активировать бонусы подписки Game Pass Ultimate. Ранее такие действия были невозможны через приложение.

Параллельно Xbox развивает облачные функции. Подписчики Game Pass Ultimate теперь могут запускать определенные игры со своих консолей без предварительной загрузки.