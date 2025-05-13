Дроны в REPO: где купить, гайд
В REPO можно пользоваться огромным множеством всяческих инструментов, и дроны — одно из орудий, которое поможет облегчить даже самые сложные задания. Портал PC Gamer рассказал, где их можно добыть и как они работают.
Где можно найти дронов
Дроны в REPO продаются в магазине, который игроки посещают между уровнями, но какие именно модели будут в наличии, заранее неизвестно — они выбираются случайно. Поэтому если вам нужен какой-то конкретный дрон, имейте в виду, что шансы на его появление сравнительно малы.
Модели дронов и их функции
Каждый дрон в REPO выполняет уникальную функцию; перед тем, как тратить довольно много денег на покупку, лучше понимать, на что именно вы собираетесь раскошелиться. Ниже — табличка, где кратко приведены цены и особенности каждого дрона.
- Дрон-перо ($15-18к). Присоединяется к предметам и делает их легкими, чтобы их можно было поднять без прокачанной силы.
- Зарядный дрон ($4к). Подзаряжает предметы без необходимости возвращаться к фургону и использовать энергетические кристаллы.
- Катящийся дрон ($9-11к). Делает любой предмет, к которому он присоединен, легко катаемым по полу, включая врагов и объекты окружения.
- Антигравитационный дрон ($25к). Уменьшает гравитацию любого объекта, к которому он присоединен, включая игрока.
- Неуязвимый дрон ($24-30к). Делает любой предмет, к которому он присоединен, не разрушаемым. Не работает на игроков.