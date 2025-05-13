Дроны в REPO: где купить, гайд

В REPO можно пользоваться огромным множеством всяческих инструментов, и дроны — одно из орудий, которое поможет облегчить даже самые сложные задания. Портал PC Gamer рассказал, где их можно добыть и как они работают.

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Где можно найти дронов

Дроны в REPO продаются в магазине, который игроки посещают между уровнями, но какие именно модели будут в наличии, заранее неизвестно — они выбираются случайно. Поэтому если вам нужен какой-то конкретный дрон, имейте в виду, что шансы на его появление сравнительно малы.

Модели дронов и их функции

Каждый дрон в REPO выполняет уникальную функцию; перед тем, как тратить довольно много денег на покупку, лучше понимать, на что именно вы собираетесь раскошелиться. Ниже — табличка, где кратко приведены цены и особенности каждого дрона.