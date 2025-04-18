В Сеть слили характеристики Radeon RX 9070 GRE

AMD готовит к выпуску видеокарту Radeon RX 9070 GRE — промежуточную модель между RX 9070 и RX 9060 XT.

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По данным инсайдеров, карта построена на чипе Navi 48 XL и получит 3072 потоковых процессора (на четверть меньше, чем у RX 9070), а тактовая частота в разгоне составит 2,79 ГГц. Это обеспечит вычислительную мощность на уровне 17,1 TFLOPS — чуть ниже, чем у RX 9070 (18 TFLOPS).

RX 9070 GRE также оснастят 12 ГБ видеопамяти GDDR6, работающей на частоте 18 Гбит/с. При 192-битной шине пропускная способность составит 432 ГБ/с, что примерно на треть меньше, чем у RX 9070. Судя по слухам, некоторые модификации карты смогут разгоняться вплоть до 3,0 ГГц.

Модель может заменить обычную RX 9070 в регионах, где та отсутствует в продаже. Ожидается, что RX 9070 GRE выйдет во II квартале 2025 года, однако точные сроки и цена пока не объявлены.