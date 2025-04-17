Мошенники начали приглашать на подставное бета-тестирование «Ведьмака 4»

Студия CD Projekt RED сообщила, что мошенники рассылают фейковые приглашения на бета-тестирование «Ведьмака 4».

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Разработчики отметили: никакого теста сейчас не проводится и все подобные письма — обман. Компания призывает игроков не переходить по подозрительным ссылкам и сразу сообщать о таких случаях.

В случае запуска реального бета-теста CD Projekt RED пообещала объявить об этом только через официальные каналы.

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Напомним, «Ведьмак 4» находится в активной разработке. Первый трейлер показали в декабре 2024 года на The Game Awards — в нем появилась Цири, которая станет главной героиней новой части. Также вышло отдельное видео о создании тизера.

Точной даты релиза пока нет. В отчетах CD Projekt RED указано, что запуск планируется не раньше 2027 года.