Lost Records от авторов Life is Strange получила бесплатное продолжение

Завершение истории доступно бесплатно владельцам оригинала. Студия DON'T NOD, известная по франшизе Life is Strange, выпустила на ПК, PS5 и Xbox Series продолжение интерактивной драмы Lost Records: Bloom & Rage.

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Оригинальная игра вышла в феврале и была разделена на две части, так что сегодня состоялся релиз не сиквела, а всего лишь завершения истории.

Так как речь идет о финальном эпизоде, то для всех владельцев оригинала он доступен бесплатно. Для остальных же разработчики подготовили скидку в 15% на полное издание игры.

Новое нарративное путешествие от создателей Life is Strange. Снимите собственный фильм про лето 1995 года, которое вашей новой компании запомнится на всю жизнь. Двадцать семь лет спустя всем вам придется вновь столкнуться с мрачными секретами, о которых вы договорились никогда не вспоминать. Из описания игры в Steam

За два месяца первая половина игры собрала почти 2.5 тысячи отзывов в Steam, 92% из которых положительные. Геймеры хвалят Lost Records за приятную графику, густую атмосферу и трогательный сюжет.