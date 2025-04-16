Bethesda работает над ремейком Fallout 3

Несмотря на всплеск интереса к франшизе Fallout, вызванный успехом одноименного сериала, разработка ремейка культовой Fallout 3, по всей видимости, за пару лет не сдвинулась с места. В то время как ремастеры и ремейки классических игр становятся все более прибыльным направлением для издателей, поклонники постапокалиптической RPG 2008 года выпуска, по-видимому, будут вынуждены подождать. Об этом сообщает издание Notebookcheck, ссылаясь на инсайдера NateTheHate.

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Информация о возможной разработке ремастера Fallout 3 появилась в сети после приобретения компанией Microsoft компании Activision Blizzard в 2023 году. Однако, как сообщает авторитетный инсайдер NateTheHate, даже феноменальный успех сериала Fallout не повлиял на скорость разработки проекта. По его данным, в ближайшем будущем релиза ремастера Fallout 3 ожидать не стоит.

В отличие от ремастера Elder Scrolls IV: Oblivion, ремастер Fallout 3, по словам NateTheHate, находится в «подвешенном состоянии». В своем посте в социальной сети X (Twitter), отвечая на вопрос обеспокоенного фаната, инсайдер заявил, что «пройдет еще немало времени, прежде чем мы это увидим».

Оригинальная Fallout 3, выпущенная в 2008 году, стала важной вехой для серии, предложив игрокам захватывающую ролевую игру с открытым миром в постапокалиптическом Вашингтоне. Игра ознаменовала переход серии в полноценное 3D-измерение и завоевала признание критиков и любовь игроков. Несмотря на последующий успех Fallout 4, многие фанаты по-прежнему высоко ценят именно Fallout 3.

Ранее служба поддержки Xbox раскрыла точную дату выхода ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion.