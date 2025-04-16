Стало известно, что аудитория Forza Horizon 5 превысила 45 млн человек. Таких результатов игре удалось достичь за три года с момента релиза в ноябре 2021-го.

© Чемпионат.com

Всё это время гоночная аркада была доступна на ПК и Xbox Series (в том числе в Game Pass), а уже совсем скоро, 29 апреля, релиз проекта состоится и на PS5. После выхода на консоли Sony будет интереснее наблюдать за тем, как растёт аудитория.

Forza Horizon 5 — пятая часть во франшизе Forza Horizon, которая предлагает игрокам заезды по трассам, гоночные соревнования и многое другое. Гонку полюбили как критики, так и геймеры, а некоторые и вовсе говорили, что это лучший гоночный симулятор.