Nvidia запретила давать новую видеокарту на обзор журналистам

Компания Nvidia препятствует предоставлению партнерами видеокарт GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ видеопамяти для обзоров, стремясь акцентировать внимание на более мощной 16-гигабайтной версии. Об этом пишет DTF, ссылаясь на сообщения YouTube-канала Hardware Unboxed и издание VideoCardz.

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По данным источников, компания намерена продвигать 16-гигабайтную модификацию, сделав ее ключевой в обзорах к моменту релиза обеих моделей. Информацию о подобной политике подтвердили специалисты Hardware Unboxed и VideoCardz, ссылаясь на собственные источники. Как отмечается, некоторые партнеры столкнулись с невозможностью отправки 8-гигабайтных образцов для обзоров, ссылаясь на производственные сложности или прямой запрет от Nvidia.

Hardware Unboxed также сообщает о вероятном переносе старта продаж RTX 5060 Ti с 8 ГБ, изначально запланированного на 16 апреля. Предполагается, что релиз может быть отложен на неделю, хотя официальных заявлений от Nvidia на этот счет не поступало.

В то же время, для стандартной RTX 5060 эмбарго на обзоры будет снято 16 апреля, несмотря на то, что продажи начнутся позже, в мае. Это указывает на отсутствие отдельной обзорной кампании для данной модели перед ее поступлением в продажу.

Напомним, что Nvidia представила RTX 5060 и 5060 Ti 15 апреля, объявив рекомендованные цены: $300 (примерно 24,6 тыс. руб. по курсу на 16 апреля 2025 года, – «Газета.Ru») за RTX 5060, $379 (около 31,1 тыс. руб.) за 8-гигабайтную RTX 5060 Ti и $429 (35,2 тыс. руб.) за 16-гигабайтную версию последней.

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