Разработчики Helldivers 2 пообещали улучшить игру

Оптимизация на подходе. В марте студия Arrowhead выпустила крупный патч для сетевого шутера Helldivers 2. Тогда разработчики предупредили, что обновление может «незначительно снизить производительность», однако в реальности огромное количество геймеров столкнулись с багами и падением FPS.

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Генеральный директор Arrowhead Шамс Джорджани признал проблему и сообщил , что его команда уже вовсю трудится над исправлением:

Чем больше мы добавляем контента, тем хуже становится производительность. Тогда нам приходится делать небольшую домашнюю работу. Что касается производительности. Мы знаем, что сейчас она не на высоте. Мы внимательно следим за развитием событий и в ближайшем будущем поделимся подробностями о том, что мы сделаем. Благодарим вас за терпение.

К сожалению, Шамс не уточнил, сколько именно придется ждать этих самых исправлений. Остается лишь надеяться, что разработчики не будут задерживать патч и улучшат производительность уже в ближайшие недели.