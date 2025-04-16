Ubisoft объявила о втором годе поддержки Skull and Bones

Французская компания Ubisoft раскрыла, как будет поддерживать свою игру Skull and Bones на втором году ее существования.

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Основные моменты обозначены в анонсирующем трейлере.

Разработчики обещают полностью обновить PvP-режим и добавить новый контент.

Среди новшеств обещано появление кракена, введение огромных кораблей и фортов.

Геймплейные особенности отражены в отдельном трейлере.

Skull & Bones вышла в феврале 2024-го, с нашим обзором можно ознакомиться здесь.