Ubisoft объявила о втором годе поддержки Skull and Bones

Ubisoft объявила о втором годе поддержки игры Skull and Bones
Французская компания Ubisoft раскрыла, как будет поддерживать свою игру Skull and Bones на втором году ее существования.
Основные моменты обозначены в анонсирующем трейлере.
Разработчики обещают полностью обновить PvP-режим и добавить новый контент.
Среди новшеств обещано появление кракена, введение огромных кораблей и фортов.
Геймплейные особенности отражены в отдельном трейлере.
Skull & Bones вышла в феврале 2024-го, с нашим обзором можно ознакомиться здесь.