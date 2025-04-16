Вышел трейлер лавкрафтианского приключенческого хоррора Beneath

Португальская студия Camel 101 и издательство Wired Production представили свежей трейлер своей грядущей игры Beneath.

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Проект задумывается как лавкрафтианский приключенческий хоррор.

Сюжетная завязка следующая:

"Дайвер Ной Квин оказался в ловушке глубин океана, где царит древнее зло. Припасов всё меньше, а кошмарные создания всё ближе. Ной должен справиться с подступающим безумием и зловещим заговором, что угрожает человечеству. Пытаясь спасти дочь, Ной должен превзойти сам себя и выиграть гонку со временем. Остановит ли он древнее зло, или же бездна поглотит всё?"

Выход планируется на ПК в Steam в течение 2025 года.

Заявлен перевод на русский язык в виде субтитров.