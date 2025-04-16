Авторы ARC Raiders обозначили сроки проведения публичного теста игры

Студия Embark, наиболее известная по The Finals и состоящая из выходцев Dice, назвала сроки проведения следующего технического теста своей грядущей игры ARC Raiders.

© Российская Газета

Публичный ивент пройдет с 30 апреля по 4 мая на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

Желающие поучаствовать геймеры могут подать заявки в Steam и на сайте проекта.

Продукт представляет собой очередной extraction-шутер, нацеленный на конкуренцию с Escape from Tarkov и еще не вышедшей Marathon.

Сеттинг обозначен следующим образом:

"От прежнего мира остались лишь руины. Поселения на поверхности в любой момент могут быть уничтожены машинами ARC, поэтому человечество было вынуждено переселиться под землю, чтобы выжить. Большинство людей рады уже тому, что пережили еще один день. Но есть смельчаки, выбравшие более опасный путь. Их называют рейдерами".

Релиз ARC Raiders запланирован до конца 2025 года.